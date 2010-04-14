Уряд з 1 березня підвищив на 1,1% трудові пенсії. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр праці і соціальної політики Василь НАДРАГА сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

"Виходячи з розміру пенсії, яку людина отримує, буде збільшено на коефіцієнт 1,011, тобто це буде збільшено на 1%. Збільшення невелике, але це виконання зобов'язань, які існують за чинним законодавством", - сказав В. НАДРАГА.

Водночас міністр підкреслив, що після затвердження державного бюджету на 2010 рік в Україні відбудеться істотніше збільшення соціальних виплат. "Істотніше збільшення відбудеться після прийняття державного бюджету на 2010 рік, відповідно до якого будуть включені соціальні стандарти і відповідним чином буде зроблений перерахунок пенсій з 1 січня поточного року", - пояснив він.

За словами В. НАДРАГИ, бюджет Пенсійного фонду передбачає можливість збільшення пенсій з 1 березня. "У бюджеті Пенсійного фонду для цього передбачено 369 млн. грн.", - уточнив міністр.