ВР відхилила законопроект про допомогу малозабезпеченим сім’ям

Верховна Рада України не підтримала у другому читанні проект Закону "Про внесення змін до статей 5 і 8 закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" (про допомогу на рівні прожиткового мінімуму).

Як передає кореспондент УНІАН, за цей законопроект проголосували 204 з 410 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Не голосувала у повному складі фракція Партії регіонів і майже у повному складі (1 голос "за" - УНІАН) фракція Блоку Литвина.