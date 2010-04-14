ВР відхилила законопроект про допомогу малозабезпеченим сім’ям
15:34, 14 квітня 2010Соцполітика
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"За" сказали лише 204 депутати
Верховна Рада України не підтримала у другому читанні проект Закону "Про внесення змін до статей 5 і 8 закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" (про допомогу на рівні прожиткового мінімуму).
Як передає кореспондент УНІАН, за цей законопроект проголосували 204 з 410 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Не голосувала у повному складі фракція Партії регіонів і майже у повному складі (1 голос "за" - УНІАН) фракція Блоку Литвина.
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