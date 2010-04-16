В Україні зареєстрованих безробітних стало менше на 5%

У Україні зареєстрованих безробітних на 1 квітня 2010 року було 505,2 тис. осіб, що на 5%, або 25,1 тис. осіб, менше, ніж на 1 березня 2010 року (530,3 тис. осіб).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Україні на 1 квітня 2010 року склав 1,8% від чисельності населення працездатного віку, що на 0,1% менше, ніж на 1 березня.

Кількість безробітних, які на 1 квітня отримували допомогу з безробіття, скоротилася майже на 8% порівняно з аналогічним показником на 1 березня і становила 379,9 тис. осіб.

Середня сума допомоги з безробіття з початку року скоротилася на 5,8 грн. - до 656,49 грн. (на 1 січня 2010 року - 655,56 грн.).