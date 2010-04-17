Суркіс за свій рахунок поповнює фонд збірної

Преміальний фонд національної команди України з футболу президент федерації футболу Григорій Суркіс поповнює своїми грошима.

Про це сказав сам Суркіс, повідомляє тижневик "Дзеркало тижня".

"Багато років преміальний фонд поповнюється переважно за мій рахунок. Виймаю з бюджету сім`ї і плачу гравцям та тренерам", - зізнався Суркіс.

Це повідомлення він сказав тим, хто так наполегливо вимагає від нього прозвітувати про витрати збірної.

"Я теж небідна людина, маю право займатися доброчинністю", - визнав Суркіс.

Крім того, голова ФФУ розповів про розмір преміальних, які команда України отримала після чемпіонату світу з футболу у 2006 році.

"Група "Приват" витратила на преміальні гравців і тренерів вісім із половиною мільйонів доларів", - розказав він.

Такого заохочення, за словами Суркіса, не мала жодна команда, які брали участь у першості світу-2006.

"Якби хлопці виграли змагання, отримали би близько тридцяти мільйонів доларів. І ніякого галасу в пресі", - зказав Суркіс.