Голова кримського парламенту має намір перераховувати зарплату дитячій лікарні

Голова Верховної Ради Криму Володимир КОНСТАНТІНОВ має намір перераховувати зарплату на рахунок відділення онкогематології республіканської дитячої клінічної лікарні.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар спікера Алла ГОРЄВА.

"Я вирішив усю свою заробітну плату, яку буду отримувати у Верховній Раді, перераховувати на рахунок відділення онкогематології - раку крові. Це найбільш вразливе відділення лікарні, лікування тут дороге, багатьом батькам не під силу", - заявив В. КОНСТАНТІНОВ після відвідин медичного закладу.

У повідомленні не уточнюється, яка зарплата голови парламенту автономії.

"Пацієнтам відділення онкогематології допомога необхідна щогодини, держава забезпечує їх необхідними препаратами лише на 70% від потреби", - сказала А.ГОРЄВА, додавши, що пошуком коштів на купівлю решти медикаментів займаються батьки і спонсори.

Крім того, кримський спікер зазначив, що лікарня потребує капітальної реконструкції і подальшого оснащення. "Потрібно і можна надати допомогу на рівні Верховної Ради АРК, на рівні бюджету. Поки не ухвалений бюджет, я не можу точно назвати суму, яку сюди потрібно вкласти, але, думаю, найближчим часом ми з цими цифрами визначимося і допоможемо дитячій лікарні", - сказав В. КОНСТАНТІНОВ.

А.ГОРЄВА також заявила, що в лікуванні онкогематологічних хворих дітей ця лікарня досягла показників, «які тотожні показникам європейських клінік». «Довгострокове виживання досягається у 70% хворих», - сказала вона.

Пославшись на інформацію медиків, прес-секретар додала, що онкогематологічне відділення лікарні розраховане на 35 ліжок: 30 гематологічних і 5 онкологічних.

*** До обрання головою парламенту Криму у березні цього року В. КОНСТАНТІНОВ був президентом корпорації "Укрросбуд". Він - член Партії регіонів, засновник кримського будівельного гіганта - фірми "Консоль".

Дитяча клінічна лікарня – провідний лікувальний заклад Криму, де надається спеціалізована допомога дітям від народження і до 16-річного віку, як постійно проживаючим в автономії, так і тим, що перебувають на санаторно-курортному лікуванні в дитячих оздоровчих закладах МОЗ.

За рік у середньому тут проходять лікування 13 тисяч пацієнтів, у тому числі близько 500 дітей із регіонів України та зарубіжжя.