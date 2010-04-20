Пенсії у Росії в 2010 році збільшать на 45%
13:02, 20 квітня 2010Соцполітика
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Пообіцяв Путін
Пенсії в Росії у 2010 році виростуть на 45%, заявив прем'єр-міністр Росії Володимир Путін, виступаючи в Держдумі зі звітом про роботу уряду за минулий рік, повідомляє Газета.Ру.
"Росія, мабуть, єдина країна у світі, яка в нинішній ситуації пішла на масштабну пенсійну реформу, на істотне підвищення пенсій", - сказав Путін.
"За підсумками 2010 року, середньорічний розмір пенсії збільшиться ще, як мінімум, на 45% ", - пообіцяв він.
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