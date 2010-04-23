Держбюджет направить 23 млрд. грн. Пенсійному фонду
16:40, 23 квітня 2010Соцполітика
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Для покриття дефіциту
У поточному році планується виділити з Державного бюджету 23 млрд. грн. на покриття дефіциту Пенсійного фонду.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр праці і соціальної політики України Василь НАДРАГА сьогодні на брифінгу.
За його словами, затримок з виплатою пенсій цього року не буде.
Як повідомляв УНІАН, 15 квітня перший заступник голови Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА заявила, що загальний дефіцит Пенсійного фонду складає 30 млрд. грн.
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