Держбюджет направить 23 млрд. грн. Пенсійному фонду

У поточному році планується виділити з Державного бюджету 23 млрд. грн. на покриття дефіциту Пенсійного фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр праці і соціальної політики України Василь НАДРАГА сьогодні на брифінгу.

За його словами, затримок з виплатою пенсій цього року не буде.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня перший заступник голови Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА заявила, що загальний дефіцит Пенсійного фонду складає 30 млрд. грн.