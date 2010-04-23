Мінпраці збалансує бюджет Пенсійного фонду за два роки

Міністр праці і соціальної політики України Василь НАДРАГА заявив, що до 2013 року бюджет Пенсійного фонду повинен бути бездефіцитним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, виступаючи на підсумковій колегії Мінпраці.

«У найближчі два роки ми повинні поставити перед собою завдання і законодавчо, і в практичній діяльності вийти на те, щоби збалансувати бюджету Пенсійного фонду», - відзначив міністр.

Крім того, за словами В.НАДРАГИ, в 2010 р. повинен бути введений єдиний соціальний внесок.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня перший заступник голови Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА заявила, що загальний дефіцит Пенсійного фонду складає 30 млрд. грн.