Кабмін пропонує збільшити прожитковий мінімум

Кабінет Міністрів України пропонує встановити прожитковий мінімум на 2010 рік у таких розмірах: з 1 січня – 825 грн., з 1 квітня – 839 грн., з 1 липня – 843 грн., з 1 жовтня – 861 грн. і з 1 грудня – 875 грн.

Це передбачено проектом закону про державний бюджет на 2010 рік (№6000 від 23 квітня ц.р.), текст якого розміщений на сайті Верховної Ради.

Для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення, визначені такі розміри прожиткового мінімуму на 2010 рік: для дітей до 6 років: з 1 січня – 755 грн., з 1 квітня – 767 грн., з 1 липня – 771 грн., з 1 жовтня – 787 грн., з 1 грудня – 799 грн.; для дітей від 6 до 18 років: з 1 січня – 901 грн., з 1 квітня – 917 грн., з 1 липня – 921 грн., з 1 жовтня – 941 грн., з 1 грудня – 957 грн.; для працездатних осіб: з 1 січня – 869 грн., з 1 квітня – 884 грн., з 1 липня – 888 грн., з 1 жовтня – 907 грн., з 1 грудня – 922 грн.; для осіб, що втратили працездатність: з 1 січня – 695 грн., з 1 квітня – 706 грн., з 1 липня – 709 грн., з 1 жовтня – 723 грн., з 1 грудня – 734 грн.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня 2009 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати в 2010 році».

Законом встановлюється прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць з 1 листопада 2009 року у розмірі 701 грн., з 1 січня 2010 року – 825 грн., з 1 квітня – 839 грн., з 1 липня – 843 грн., з 1 жовтня – 861 грн., з 1 грудня – 875 грн.