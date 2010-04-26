Уряд збереже стипендії на рівні минулого року

Кабінет Міністрів України передбачає збереження розмірів стипендій у поточному році на рівні 2009 року.

Про це йдеться у проекті закону «Про Державний бюджет України на 2010 рік» (№6000 від 23 квітня ц.р.), текст якого розміщений на сайті Верховної Ради.

«Встановити у 2010 році розміри мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії для учнів професійно-технічних і студентів вищих учбових закладів I-IV рівнів акредитації, учнів і студентів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, у розмірах, які діяли в грудні 2009 року», – йдеться у проекті закону.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2009 року під час обговорення проекту закону про держбюджет-2010 представники уряду заявили про плани збільшити в 2010 році стипендії студентам вишів до 674 грн. проти 614 грн. у 2009 році, а для студентів-сиріт – до 1286 грн. проти 1205 грн. у 2009 році.