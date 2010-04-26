Соцдопомога чорнобильцям буде профінансована у повному обсязі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що державним бюджетом на 2010 рік всі програми соціального захисту чорнобильців будуть профінансовані у повному обсязі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні під час відвідування Чорнобильської АЕС з нагоди 24-х роковин аварії на станції.

«Питання соціального захисту ліквідаторів, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, розвитку населених пунктів, забруднених територій, особливо дітей, інвалідів – це питання совісті і честі держави», - наголосив глава держави.

Президент підкреслив, що поставив це питання перед урядом і тримає на особистому контролі, щоб програми соціального захисту чорнобильців були профінансовані з держбюджету у повному обсязі.

«В цьому і наступному роках ми виконаємо свій обов’язок», - заявив В.ЯНУКОВИЧ і вказав на необхідність проведення індексації чорнобильських соціальних виплат відповідно до рівня інфляції.