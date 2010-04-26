Дефіцит Пенсійного фонду визначили на рівні 29,6 млрд. грн.

Дефіцит бюджету Пенсійного фонду України на 2010 рік визначений у розмірі 29,596 млрд. грн.

Про це сказано в проекті закону про держбюджет - 2010, текст якого розміщений на сайті Верховної Ради. Згідно з проектом кошторису прибутків і витрат фонду на 2010 рік, прибуткова частина бюджету Пенсійного фонду з урахуванням залишку складе 162,686 млрд. грн., витратна, - 192,282 млрд. грн.

Зокрема, залишок коштів на початок року склав 2,228 млрд. грн. У прибутковій частині сума надходжень страхових платежів від фізосіб-підприємців склала 121,815 млрд. грн., кошти держбюджету - 38,175 млрд. грн., кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття - 46,3 млн. грн., фонду соцстрахування від нещасних випадків на виробництві - 421,6 млн. грн.

У витратній частині передбачають за рахунок коштів фонду профінансувати витрати на суму 156,798 млрд. грн., за рахунок коштів держбюджету на виплату пенсій і допомоги, призначених згідно з різними пенсійними програмами, - 35,016 млрд. грн., за рахунок коштів фонду соцстрахування на випадок безробіття - 46,3 млн. грн., за рахунок коштів фонду соцстрахування від нещасних випадків на виробництві - 421,6 млн. грн.