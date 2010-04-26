Заборгованість із заробітної плати в Україні зросла

В Україні заборгованість із виплати заробітної плати з початку року збільшилася на 16,2% і на 1 квітня 2010 р. становила 1,711 млрд. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Державного комітету статистики України.

Водночас, у березні заборгованість із виплати зарплат скоротилася на 1,5%.

За даними Держкомстату, найвищий рівень заборгованості (більше 100 млн. грн.) на 1 квітня ц.р. зафіксовано в трьох областях України і в Києві. Зокрема, в Донецькій області заборгованість із зарплати на 1 квітня 2010 р. становила 291,659 млн. грн. (порівняно з 1 січня 2010 р. зросла на 9,6%, проте знизилася на 3,4%, порівняно з 1 березня 2010 р.), у Луганській – 172,724 млн. грн. (зростання з початку року – 30,4%, зростання, порівняно з березнем – на 13,5%), у Харківській – 141,487 млн. грн. (зростання з початку року на 18,4%, і з березня – на 10,2%). На четвертому місці за рівнем заборгованості серед регіонів України знаходиться Київ – 138,712 млн. грн. (зниження з початку року – 1,2%, і скорочення, порівняно з лютим – на 12,8%).

Держкомстат зазначає, що зростання заборгованості з виплати зарплати з початку року зафіксовано в усіх областях України, окрім Тернопільської обл. (на 1 квітня 2010 р. заборгованість по області становить 12168 млн. грн.) і м. Київ.

В одній області заборгованість на 1 квітня ц.р. не перевищувала 10 млн. грн.: у Чернівецькій обл. – 8,115 млн. грн. (зростання з початку року – 42,2%, порівняно з березнем – зниження – на 11,2%).

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, на 1 січня 2009 р. заборгованість із зарплати в Україні становила 1 млрд. 188,7 млн. грн., на 1 лютого – 1 млрд. 535,4 млн. грн. (у квітні Держкомстат уточнив дані щодо заборгованості із зарплати на 1 січня і 1 лютого. За попередньою інформацією, заборгованість на 1 січня становила 1 млрд. 123,5 млн. грн., на 1 лютого – 1 млрд. 525 млн. 110 тис. грн.).

На 1 січня 2008 року заборгованість із зарплати в Україні становила 668,7 млн. грн., на 1 квітня – 692,4 млн. грн., на 1 липня – 721,8 млн. грн.