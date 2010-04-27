НКРЕ "за" дворівневий тариф на електроенергію для населення
До 150 кВт/г - 24 коп., більше – за новим тарифом
Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) розглядає можливість введення дворівневого тарифу на електроенергію для побутових споживачів, який диференціюється залежно від обсягів місячного споживання.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в ході круглого столу представників НКРЕ і Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) заступник начальника управління цінової політики в електроенергетиці НКРЕ Руслан КАЙДАШ.
За його словами, зокрема, введення такого тарифу передбачає встановлення порогу споживання на рівні 150 кВт/чг в місяць. При цьому у разі перевищення даного обсягу електроенергія відпускатиметься за новим тарифом, у разі споживання до 150 кВт/г тариф збережеться на нинішньому рівні (24 коп. за кВт/г з ПДВ).
Р.КАЙДАШ відзначив, що дана схема передбачатиме застосування нового тарифу лише до обсягів електроенергії, спожитих понад поріг 150 кВт/г. «Тобто у разі споживання 170 кВт/г споживач платитиме за новим тарифом лише за 20 кВт/г», – пояснив він.
Також Р.КАЙДАШ відзначив, що на сьогоднішній день діючий тариф для населення компенсує витрати, пов`язані з виробництвом, розподілом і постачанням електроенергії, лише на 27%, тоді як, наприклад, в сусідній Росії цей рівень доходить до 73%.
НКРЕ також відзначає, що введення нових тарифів за запропонованою схемою істотно не позначиться на витратах населення, оскільки, за даними регулятора, на сьогоднішній день понад запропонований поріг в 150 кВт/ч електроенергію споживають тільки 25% побутових споживачів.
Р.Кайдаш повідомив також, що в даний час запропонована НКРЕ схема корекції тарифу проходить узгодження на рівні Міністерства економіки, Міністерства палива і енергетики, Міністерства фінансів і Міністерства праці і соціальної політики.
Крім того, комісія і загальний представницький орган профспілок вже створили робочу групу для обговорення запропонованої схеми.