Попов: квартплату не підвищуватимуть

Домовленості, які українська влада підписала з Росією щодо нової ціни на імпортований природний газ, дозволять не підвищувати ціни на житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів повідомив міністр житлово-комунального господарства України Олександр ПОПОВ.

За його словами, якби на сьогодні ціна газу становила 330 дол. за одну тисячу кубометрів, необхідно було б збільшити суму, яку платять жителі однокімнатної квартири за житлово-комунальні послуги, орієнтовно, на 451 грн., для двокімнатної квартири підвищення комунальних платежів становило б 922 грн., для трикімнатної – 1 тис. 213 грн.

«Ці цифри є дуже великими. Більшість населення не могли б оплачувати ці послуги, тому абсолютно об`єктивно хочу заявити, що робота, проведена Президентом, прем`єр-міністром, урядом щодо зниження ціни на житлово-комунальні послуги через зниження ціни на природний газ, на мою думку, є найважливішим кроком для населення України, зробленим за останній час», - зазначив О.ПОПОВ.

За його словами, ситуація у випадку якби ціна на природний газ не знизилася, могла б бути критичною, оскільки в бюджеті на цей рік немає можливості виділити 20 млрд. грн., щоб збалансувати різницю ціни на газ.

Водночас міністр зазначив, що зниження цін на природний газ не означає, що ціни на житлово-комунальні послуги також знижуватимуться.

«Це означає, що уряд не дає підвищуватися цінам на житлово-комунальні послуги. Підстав для того, щоб уряд підвищував ціни на газ, на сьогодні немає», - зазначив він.

При цьому він додав, що, безумовно, немає гарантій, що через півтора-два роки через підвищення світових цін на природний газ ціна газу, який купується в РФ, залишиться незмінною.