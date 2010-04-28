Уряд обіцяє зберегти пенсії

На сьогоднішній день уряд не планує ніяких змін в системі пенсійного забезпечення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив міністр праці і соціальної політики України Василь НАДРАГА, коментуючи інформацію про можливість підняття пенсійного віку і обмеження пенсій працюючим пенсіонерам.

«Хочу запевнити вас і наших громадян, що сьогодні ніяких змін в пенсійному забезпеченні не відбулося. Якщо ці зміни відбуватимуться, то вони відбуватимуться відповідно до чинного законодавства. Якщо це стосуватиметься змін в законодавство, то, безумовно, це йтиме на початку як законопроект у Верховну Раду, вона буде це відповідним чином відпрацьовувати і ухвалювати рішення. Сьогодні міністерством праці не напрацьовано ніяких пропозицій у Верховну Раду в частині змін пенсійного забезпечення», - сказав В.НАДРАГА.

Він підкреслив, що на сьогоднішній день обговорюється питання реформування системи, проте конкретних результатів поки немає.