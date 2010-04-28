Інвалідам ВВВ куплять житло

Уряд України виділив 186 млн. грн. на придбання житла для інвалідів Великої Вітчизняної війни І групи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр регіонального розвитку та будівництва України Володимир ЯЦУБА на регіональній нараді в Івано-Франківську 27 квітня.

За його словами, ці кошти виділені на придбання житла для інвалідів Великої Вітчизняної війни І групи, які потребують покращення житлових умов.

«Уряд і комітет з підготовки до 65-ї річниці Дня Перемоги, за дорученням Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, прийняли рішення - всіх інвалідам війни першої групи, які стоять на черзі майже 15-20 років, всіх до одного забезпечити житлом, - додав міністр. - За виділені 186 млн. грн. і за рахунок коштів, які є у бюджеті Мінрегіонбуду, буде придбано житло».

Він висловив сподівання, що це питання буде вирішено цього року, і закликав місцевих керівників уточнити дані, скільки і в якому регіоні існує потреба в такому житлі. «Думаю, що до 10-12 травня вирішимо це питання по всій Україні», - уточнив В.ЯЦУБА.