Відпочинок у Криму подорожчав на 15%

Відпочинок у санаторно-курортних установах Криму подорожчав цього року в середньому на 15% порівняно з сезоном минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр курортів і туризму автономії Сергій КИРИЛЕНКО на нараді в Сімферополі.

"Загалом по автономії ціни на відпочинок в середньому збільшені на 15% ", - сказав міністр.

За словами С. КИРИЛЕНКА, в основному, така тенденція характерна для відпочинку "рівня економ", "середнього рівня".

"Вартість елітного відпочинку залишилася фактично на рівні минулого року", - сказав міністр.

Санаторні установи Краснодарського краю Росії виставили на курортний сезон- 2010 "ціни в середньому на 25% вищі, ніж кримські здравниці такого ж рівня", - також заявив С. КИРИЛЕНКО.

Зростання цін на путівки Мінкурортів Криму щорічно пояснюють зростанням цін на продукти харчування та енергоносії.