Кабмін прийняв постанову про мінімальну погодинну зарплату

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні прийняв постанову «Про визначення та застосування мінімальної заробітної плати у погодинному розмірі».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив прес-секретар прем’єр-міністра Віталій ЛУК’ЯНЕНКО.

«Це норматив, який більшою мірою захищає права найманих працівників», - зауважив В.ЛУК’ЯНЕНКО.

Крім того, за його словами, Кабмін прийняв постанову, якою визначається порядок перерахунку пенсій та соціальної допомоги інвалідам, дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства, починаючи з 1 січня 2010 року.