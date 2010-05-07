Героям виплачуватимуть довічні пенсії

У Держбюджеті-2010 передбачено кошти на виплату довічних стипендій українцям, які мають звання Героя, в сумі 30 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр праці та соціальної політики України Василь НАДРАГА сьогодні під час брифінгу.

«У Держбюджеті вперше передбачено 30 млн. грн. на виплату довічних стипендій громадянам України, які мають звання Героя», - зазначив він.

За словами міністра, на сьогодні в Україні проживає 71 Герой Радянського Союзу, 702 Герої соціалістичної праці й 109 Героїв України.

За словами В.НАДРАГИ, зараз готується відповідний указ Президента, яким буде встановлена процедура й розмір виплати. «Це буде щомісячна стипендія, щонайменше, в розмірі близько 3 тис. грн.», - повідомив він.