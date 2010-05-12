Усі доплати за новимм соцстандартами виплатять до липня

Усі доплати за зарплатами і пенсіями, які необхідно здійснити з початку року у зв'язку зі вступом в дію нових норм соцстандартів, уряд планує виплатити до липня поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Він наголосив, що сьогодні уряд затвердить графік виплат.

"Доплата проводитиметься таким чином: у травні - за січень і лютий; у червні - за березень і квітень" - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що доплати отримають понад 9,5 млн. пенсіонерів і близько 1,5 млн. громадян, які отримують держдопомогу і компенсації.

"Тобто поступово ми компенсуємо те, що люди недоотримали від колишньої влади", - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він сказав, що для забезпечення виплат з бюджету виділять 4,4 млрд. грн. і розмір пенсій істотно підвищиться вже з травня.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на засіданні 5 травня прийняв постанову "Про визначення і застосування мінімальної заробітної плати в почасовому розмірі". Окрім того, Кабмін прийняв постанову, якою визначають порядок перерахунку пенсій і соціальної допомоги інвалідам, дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства, починаючи з 1 січня 2010 року.