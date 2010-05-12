Азаров: Кабмін мінімум п’ять разів підвищить мінімальні зарплати

Уряд протягом поточного року планує мінімум п'ять разів підвищити мінімальні зарплати і посадові оклади в бюджетній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

При цьому він також повідомив, що на сьогоднішньому засіданні Кабмін планує прийняти постанову, яка регулюватиме підвищення посадових окладів в бюджетній сфері, і уточнив, що, передусім підвищуватиметься тарифна ставка до посадового окладу для першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.

"Як відомо, понад два роки ця ставка була заморожена і складала 545 грн. З 1 квітня цей показник поетапно підвищуватиметься до розміру мінімальної зарплати", - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому прем'єр-міністр сказав, що підвищення посадових окладів здійснять для понад 3,5 млн. працівників освіти, культури, охорони здоров'я, науки і так далі

Як повідомляв УНІАН, М. АЗАРОВ сьогодні також заявив, що усі доплати з зарплат та пенсій, які необхідно здійснити з початку року у зв'язку з новими нормами соцстандартів, уряд планує виплатити до липня поточного року.

Кабінет міністрів України на засіданні 5 травня прийняв постанову "Про визначення і застосування мінімальної заробітної плати в почасовому розмірі". Крім того, Кабмін прийняв постанову, яка визначає порядок перерахунку пенсій і соціальної допомоги інвалідам, дітям-інвалідам і інвалідам з дитинства, починаючи з 1 січня 2010 року.