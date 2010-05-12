Кабмін пропонує відновити виплати вкладникам Ощадбанку СРСР

Уряд України пропонує відновити виплати вкладникам Ощадбанку СРСР в 2011 році.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний законопроект "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України" схвалили на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів.

Як заявив на початку засідання Кабміну прем'єр-міністр Микола АЗАРОВ, ухвалення закону потрібне, щоб повернення заощаджень не залежало від передвиборних обіцянок.

"Щоб люди ніколи більше не відчували гірку образу від обману подібно до так званої "юлиной тисячі", - пояснив він.

Як повідомив на брифінгу міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО, законопроект вводить автоматизовану інформаційну систему реєстру вкладників, а також реєстр страхувальників і застрахованих осіб.

Він наголосив, що кошти для готівкових або безготівкових виплат за вкладами передбачать в державному бюджеті з 2011 року і виплати проводитимуть через "Ощадбанк".

"Цього року не передбачаємо (проводити виплати - УНІАН), тобто зараз ми починаємо роботу над проектом держбюджету 2011 року, і виплати проводитимуть виключно в межах коштів, які будуть передбачені законом про держбюджет", - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

При цьому він підкреслив, що виплати проводитимуть в рівновеликих розмірах.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2009 року екс-прем'єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила що виплати за вкладами Ощадбанку СРСР в Україні будуть відновлені після послаблення кризи.