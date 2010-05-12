Бюджетникам цього року підвищать посадові оклади

19:10, 12 травня 2010
Соцполітика
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Рішення уряду

Уряд прийняв рішення щодо підвищення у 2010 році посадових окладів працівників бюджетної сфери, оплата праці яких здійснюється на основі Єдиної тарифної сітки, виходячи з поступового підвищення посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду до розміру мінімальної заробітної плати.

Як повідомили УНІАН в Департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, відповідне рішення було прийнято на засідання Кабміну 12 травня.

Згідно з урядовим рішенням, передбачено розраховувати посадові оклади виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду з 1 січня - 555 грн., а з 1 квітня - 567 грн. При цьому для працівників, у яких посадові оклади менші, ніж розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у штатному розписі встановлюються на рівні мінімальної зарплати.

Постановою також визначено, що до 15 червня 2010 р. Міністерство праці та соціальної політики разом з Міністерством фінансів мають подати на розгляд уряду пропозиції щодо підвищення з 1 липня 2010 р. посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.

Підвищення посадових окладів отримають понад 3,5 млн. працівників бюджетних галузей освіти, науки, культури, охорони здоров’я тощо.

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