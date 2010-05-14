ВР внесла зміни до закону щодо захисту прав споживачів
15:00, 14 травня 2010Соцполітика
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Верховна Рада України ухвалила Закон України “Про внесення зміни до статті 707 Цивільного кодексу України”.
Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 310 із 415 із народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Даним законом передбачено, що покупець має право протягом чотирнадцяти днів з моменту передання йому непродовольчого товару належної якості, якщо триваліший строк не оголошений продавцем, обміняти його у місці купівлі або інших місцях, оголошених продавцем, на аналогічний товар інших розміру, форми, габариту, фасону, комплектації тощо.
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