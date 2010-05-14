Парламент узявся за захист прав споживачів

Верховна Рада України ухвалила Закон України “Про внесення зміни до статті 707 Цивільного кодексу України”.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 310 із 415 із народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом передбачено, що покупець має право протягом чотирнадцяти днів з моменту передання йому непродовольчого товару належної якості, якщо триваліший строк не оголошений продавцем, обміняти його у місці купівлі або інших місцях, оголошених продавцем, на аналогічний товар інших розміру, форми, габариту, фасону, комплектації тощо.