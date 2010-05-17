В Україні на 10 робочих місць претендує 62 осіб (на 1 січня - 82 особи).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, при цьому кількість українців, які перебувають на обліку в Державній службі зайнятості, з початку 2010 року скоротилося на 13% - до 472,4 тис. осіб (на 1 січня 2010 року - 542,8 тис. осіб, на 1 січня 2009 року - 930 тис. осіб).

На 1 травня 2010 року потреба підприємств в працівниках на заміщення вакантних посад складала 76,6 тис. осіб (на 1 січня 2010 року - 65,8 тис. осіб). Зокрема, у квітні 2009 року потреба підприємств в працівниках збільшилася на 3,5 тис. осіб.