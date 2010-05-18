«Фокстрот» підтримав фестиваль журналістики

14 – 16 травня у Києві відбувся VІІІ Міжнародний фестиваль-конкурс дитячо-юнацької журналістики «Прес-весна на Дніпрових схилах»

Це незабутнє свято для учнівської молоді України зібрало гостей з багатьох країн світу - Китаю, Швейцарії, Німеччини, Грузії, Палестини, Сербії, Білорусії, Молдови, Латвії, Естонії, Росії та 22 областей України. Це форум дітей, чиїм покликанням стала журналістика.

За доброю восьмирічною традицією юним журналістам з різних країн гостинно відкрилися двері Київського Палацу дітей та юнацтва. Вихованці агентства «ЮН-ПРЕС» КПДЮ стали ініціатором чергового фестивалю «Прес-весна на Дніпрових схилах». «ЮН-ПРЕС» - це перше інформаційно-творче об’єднання журналістської молоді в Україні, що у травні 2011 року відзначатиме своє 20-річчя та нараховує серед своїх випускників не одне покоління професіоналів у сфері журналістики.

Організатори фестивалю – педагоги Київського Палацу дітей та юнацтва, спеціалісти Головного Управління освіти і науки КМДА, Головного Управління у справах сім’ї, молоді та спорту, фахівці Національної спілки журналістів України, Київської Спілки журналістів, профільних вишів.

“Масштаб фестивалю – грандіозний, розпочинається він восени у всіх куточках України та країн близького зарубіжжя, а фінішує в травні у Києві, - розповідає керівник інформаційно-творчого агентства «ЮН-ПРЕС» Надія Іллюк. – Актуальною є й цьогорічна тема конкурсу журналістських робіт «Прес-весна» - «Екологічна культура молоді», що проводився у рамках фестивалю у шести номінаціях «Журналістська робота», «Літературний твір», «Телефільм», «Фоторепортаж», «Газета», «Копірайтинг у ЗМІ». На конкурс надійшло 3000 робіт, серед яких журі визначило кращих, партнери нагородили авторів подарунками, а партнери-вузи зарахували кращих до складу студентів-першокурсників”.

Офіційними партнерами організаторів фестивалю є Київська облдержадміністрація, Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка, Група компаній «Фокстрот», Центр культури та історії «Парк Київська Русь», аквапарк «Острів скарбів» у Кирилівці на Азові.

“Підтримка талановитої молоді – у пріоритеті бізнесу "Фокстрот", про що свідчить наше системне партнерство з організаторами телешоу «Танцюю для тебе», міжнародного турніру зі спортивних танців «Парад надій», КВНів юних інспекторів руху, фестивалю «Весна на Дніпрових схилах», - прокоментувала прес-секретар управляючої компанії Групи «ФОКСТРОТ» Алевтина Белецька. – Особливо близька нам тема цьогорічного фестивалю, адже ми активно спонукаємо співробітників до мінімізації впливу на довкілля через реалізацію всесвітньовідомої програми «Зелений офіс», збір макулатури, участь у корпоративному конкурсі «ЕКОіновації», переможців якого принагідно нагороджуємо сьогодні”.

На фестивальній сцені грамоту та подарунок від співзасновників ГК «ФОКСТРОТ» отримав переможець корпоративного конкурсу «ЕКОіновації», системний адміністратор управляючої компанії ГК «ФОКСТРОТ» Максим Галіченко (за реалізацію ідеї автоматичного виключення персональних комп’ютерів на ніч, чим минулого року було збережено близько 30 000 кВТ електроенергії та суттєво скорочено викиди СО2 у повітря). Крім того, подяку отримала активістка «Зелених днів календаря» - акцій зі збору макулатури у центральному офісі ГКФ – спеціаліст відділу діловодства управляючої компанії Групи «ФОКСТРОТ» Світлана Варламова.

Крім нагородження переможців фестивального конкурсу, організатори порадували учасників фестивалю теплохідною прогулянкою по Дніпру, майстер-класами, квестом «Екстремальна журналістика» у Центрі культури та історії «Парк Київська Русь». У кінці трьохденного фестивалю молодь весело попрощалася до наступного року на вечірці «ЕКО-паті».