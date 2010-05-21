ВР готує революцію в медицині

Парламентарії готують пакет законодавчих ініціатив, які направлені на докорінну зміну існуючої системи охорони здоров’я. Про це заявив народний депутат, член фракції Партії регіонів Віктор КОРЖ під час виступу на засіданні Дискусійного клубу при Міжрегіональній академії управління персоналом (МАУП).

Як повідомили УНІАН у прес-службі МАУП, за словами депутата, реформи готуються в парламентському комітеті з питань охорони здоров’я на виконання програми Президента Віктора ЯНУКОВИЧА. Як повідомив В.КОРЖ, ключовою серед реформ, які запропонують парламентарії, буде прийняття законопроекту про страхову медицину та створення відповідного медичного страхового фонду. Він вважає, що за рахунок коштів фонду громадяни отримають змогу фінансувати витрати на лікування і отримувати кваліфіковану медичну допомогу, а лікарі зможуть розраховувати на пристойну заробітну плату.

«За системи, яка діє, Україна лідирує за показником лікарняних ліжок на душу населення, проте на цих ліжках вам не запропонують ні лікування, ні ліків, ні елементарної білизни. Лікарі ж отримають мізерну платню – наприклад, оперуючий хірург зі стажем 25 років отримує 1400 грн.», - розповів депутат.

Розробники ініціатив пропонують частину витрат на фінансування майбутнього страхового фонду покласти на державу.

В.КОРЖ спрогнозував, що закон про страхову медицину буде прийнятий до кінця поточного року.

Ще однією пропозицією, яку в найближчому майбутньому запропонує парламентський комітет, є ліквідація відомчої системи лікарських установ. На думку В.КОРЖА, ця система давно себе вичерпала і її подальша підтримка підриває матеріально-ресурсну базу як бюджетних, так і відомчих медичних установ, оскільки вони дублюють одне одного, і це розпилює ресурси. «Слід очікувати позитивного ефекту від їх об’єднання», - зауважив В.КОРЖ.

Довідка УНІАН. МАУП є найбільшим недержавним ВНЗ у країні. В академії навчаються близько 45 тис. студентів.

Дискусійний клуб МАУП почав свою роботу в 2008 році. Формат клубу припускає запрошення провідних політиків, чиновників, громадських діячів і бізнесменів, які, крім столичної студентської аудиторії, мають можливість поспілкуватися в інтерактивному режимі відеоконференції з учнями філій Академії у всіх регіонах України.