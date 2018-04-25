Олексій Мірошниченко: “Ви готові працювати за 5 гривень за годину?”

Торішні потуги парламенту щодо ухвалення закону, який регламентує введення системи погодинної оплати праці, не були підтримані інтересом з боку суспільства, оскільки відсутність даної норми в державному бюджеті не давала жодних шансів для реалізації ідеї на практиці. Але й нинішні постанова уряду (№330 від 5 травня 2010 року), а також закріплений в бюджеті мінімальний розмір такої зарплати не дають можливості запровадити на практиці цей принцип. Дуже багато питань потребують додаткового врегулювання. Про це, а також про ініціативи щодо зарплат в конвертах в інтерв`ю УНІАН розповів виконавчий віце-президент Всеукраїнського об`єднання «Конфедерація роботодавців України» Олексій Мірошниченко.

- Олексій Валентинович, ряд профспілкових організацій заявляють, що введення погодинної оплати праці приведе до зростання прихованого безробіття, оскільки переведення людей на погодинну роботу демонструватиме підвищення рівня зайнятості. Як Ваша думка?

Введення погодинної оплати праці, радше, сприятиме скороченню рівня безробіття. Працедавці зможуть оформити працівника офіційно на той час, на який він реально потрібен. Даний принцип зробить ринок праці гнучкішим і прозорішим. Наприклад, студенти, які хочуть трохи попрацювати у вільний час і роботу яких, цілком імовірно, зараз оплачують "в конвертах". А якщо роботодавець зможе оформити їх на 2-5 годин, то і зарплата буде офіційною. Кодекс законів про працю регламентує, що робочий тиждень не може перевищувати 40 годин. А якщо людина хоче працювати більше, або менше, чому ні? Але це не стосується крупних трудових колективів, де є технологічний цикл і нормований робочий день.

- Чи з`являється при нововведенні можливість для зловживань з боку роботодавців?

Для того, щоби роботодавець виплатив Вам погодинну заробітну плату, Ви маєте написати заяву на працевлаштування власноручно – прошу оформити мене на дві, три години... Роботодавець не водить ручкою найнятого працівника.

- Згідно з КЗпП, якщо роботодавець має намір підкоригувати умови оплати, то він повинен повідомити про це працівникові за два місяці. Введення системи погодинної оплати праці – зміна даної норми?

Введення погодинної оплати праці вважається зміною, якщо вона застосовується щодо вже працюючих. Щоби запровадити систему, потрібно зібрати трудовий колектив, зарегламентувати її в колективному договорі, при його наявності, погодити з профспілкою і тільки тоді вводити в дію.

- А якщо немає колективного договору?

Я думаю, роботодавці не вводитимуть погодинну оплату праці заднім числом. Це може торкнутися тих найманих працівників, які тільки працевлаштуються. У цілому, питань багато. Постанова уряду не вирішує всіх проблем, вона тільки робить певний виклик. По-перше, як такої форми заяви для погодинної оплати праці немає. По-друге, як табелювати години? Як проводити відрахування до Пенсійного фонду? Якщо ми оплачуємо дві години, то в ПФ потрібно перерахувати не менше 2/3 мінімальної заробітної плати. Хто доплатить різницю? Тобто, потрібно прописувати ці норми в законах, або шляхом постанов Кабінету міністрів, проводити роз`яснювальну роботу. При цьому потрібно визначитися з відрахуваннями до фондів соціального страхування: на випадок безробіття, захворювання, нещасного випадку. З одного боку, рішення уряду правильне, з іншого – воно вимагає численних доопрацювань.

- Коли ж, на Вашу думку, система погодинної оплати праці запрацює в Україні?

Я думаю, введення погодинної оплати праці – справа не сьогоднішнього дня. На мою думку, потрібно допрацювати необхідні документи, вийти з пропозиціями на ринок праці. Наприклад, йде літо, активізуються сезонні роботи. Хочете залучити працівника для обслуговування пляжу, будь ласка, але офіційно йому заплатіть. Ось тут роботодавці і зможуть вивести зарплату з тіні.

На заході є такі поняття, як flexibility і flexicurity, тобто гнучкість і захищеність. Іншими словами, з одного боку спрощується процедура найму і звільнення людини, з іншого – вона захищений від свавілля роботодавця. Такі форми потрібно запровадити і на нашому ринку праці.

- Які ризики для найманих працівників приховує нововведення?

Вони можуть бути тільки відносно розміру заробітної плати. З постанови Кабміну виходить, що мінімальну зарплату розділили на 168 або 170 годин, залежно від місяця, і одержали 5 гривень з копійками. Чи готові ви працювати за 5 грн. за годину? Я думаю, що не буде багато охочих. До того ж питання – як повинен бухгалтер нарахувати цю заробітну плату і чи повинен працівник вказувати в своїй заяві розмір цієї погодинної оплати?

- У яких галузях є потреба у погодинній оплаті праці?

Постанова уряду не є галузевою, воно розповсюджується на весь український ринок праці. На мою думку, така форма оплати, в першу чергу, потрібна там, де робота має сезонний характер – сільське господарство, туристична сфера, громадське харчування, або з гнучким графіком – будівництво, дорожні роботи і т.д. Правильним було би застосування даного показника для оплати некваліфікованої праці, кваліфікована оплачується значно вище.

- Недавні заяви податківців вищого рангу свідчать про те, що ДПАУ активізує боротьбу із зарплатами в конвертах. Зокрема, ініціювалося введення адміністративної відповідальності працівників за отримання «зарплатних» конвертів. Яка Ваша думка з цього приводу?

Я б хотів розвіяти міф про масову виплату зарплат в конвертах. Ніхто ніколи не підраховував, який відсоток роботодавців може робити такі виплати. У нас в промисловості залучено близько 4 млн. працівників, 95% з них працюють на крупних підприємствах, колективи по 10-20 тис. чоловік. Ви покажіть мені роботодавця, який 10-ти тисячам чоловік виплатить зарплату в конвертах.

Я не скажу, що цієї проблеми немає. Роботодавці – малий і середній бізнес – використовують схеми, які дозволяють уникнути навантаження на фонд оплати праці, яке в деяких галузях досягає 80%. Але щоби виплачувати зарплати в конвертах на крупних підприємствах – такого немає, там існують колективні договори та інше. У цілому, з таким явищем як оплата в конвертах, потрібно боротися, але не силовими методами ДПАУ, можливо, шляхом діалогу з працедавцями, малим і середнім бізнесом, наприклад, на тему «А що заважає платити?».

- Спасибі за інтерв`ю.

Бесіду вела Юлія Главацька (УНІАН)