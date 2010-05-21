Росія буде «вкрай акуратно» підходити до залучення іноземної робочої сили.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав сьогодні, виступаючи на засіданні Міждержавної ради ЄврАзЕС на рівні глав урядів у Санкт-Петербурзі.

«Поступово знижується і безробіття (у РФ) - так само, як і в усіх ваших країнах. Зараз воно становить 8,6% працездатного населення. На піку кризи це було 9,5%. Проте, число людей, що не мають роботи, ще дуже, я б навіть сказав, дуже-дуже велике. І тому, як і раніше, вкрай акуратно підходитимемо до залучення іноземної робочої сили. Я прошу вас доставитися до цього з розумінням», - сказав В.ПУТІН.

Разом з тим він нагадав, що нещодавно у РФ прийнято закон, який дозволяє іноземним працівникам почувати себе у Росії більш комфортно. Зокрема, нововведення дозволяють у спрощеному порядку оформити свій статус тим іноземцям, які працюють за наймом у російських громадян.

В.ПУТІН повідомив, що у рамках майбутнього Єдиного економічного простору, який формується Росією, Білоруссю і Казахстаном, передбачається планомірне зняття бар`єрів на шляху вільного руху робочої сили.

«Це одна з цілей створення Єдиного економічного простору», - сказав він.

В.ПУТІН також повідомив, що уряд Росії готовий обговорювати питання щодо поступового зниження імпортного митного збору і згортання інших заходів захисту внутрішнього ринку, введених у розпал кризи.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня директор Федеральної міграційної служби РФ Костянтин РОМОДАНОВСЬКИЙ заявив, що Росія з 1 липня скасовує квоти для висококваліфікованих іноземних робітників.