Погодинну оплату праці необхідно вводити за сезонні роботи

Погодинна форма оплати праці необхідна там, де робота має сезонний характер - сільське господарство, туристична сфера, громадське харчування тощо. Таку думку висловив голова спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, виконавчий віце-президент Конфедерації роботодавців України (КРУ) Олексій МІРОШНИЧЕНКО в бесіді з кореспондентом УНІАН.

«Постанова уряду (№330 від 5 травня 2010 р. – УНІАН) не є галузевою, вона розповсюджується на весь український ринок праці. На мою думку, така форма оплати (погодинна – УНІАН), в першу чергу, потрібна там, де робота має сезонний характер - сільське господарство, туристична сфера, громадське харчування або з гнучким графіком - будівництво, дорожні роботи тощо», - сказав він.

За словами О.МІРОШНИЧЕНКА, правильним було б застосування цього показника для оплати некваліфікованої праці, кваліфікована оплачується значно вище.

«Я думаю, введення погодинної оплати праці – справа не сьогоднішнього дня. На мою думку, потрібно доопрацювати необхідні документи, вийти з пропозиціями на ринок праці. Наприклад, йде літо, активізуються сезонні роботи. Хочете залучити працівника для обслуговування пляжу, будь ласка, але офіційно йому заплатите», - сказав представник КРУ. Він вважає, що у такому разі роботодавці зможуть вивести зарплату з тіні.

Довідка УНІАН. 25 червня 2009 р. Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо погодинної оплати праці).

Цей закон містить норми, що регулюють не лише місячний, але й погодинний рівень мінімальної оплати праці. Тобто, роботодавець має оплачувати найману працю не нижче мінімального рівня за кожен відпрацьований час.

Конкретний розмір погодинної ставки має визначатися парламентом з урахуванням індексації рівня доходів на кожен подальший рік у законі про державний бюджет.

Урядовою постановою від 5 травня 2010 р. №330 регламентується, що мінімальний розмір погодинної оплати праці обчислюється з розміру мінімальної зарплати на місяць і середньомісячної норми тривалості робочого часу при 40-годинному робочому тижні.