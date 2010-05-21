Оробець: видатки держбюджету на освіту мають становити до 5% ВВП

Народний депутат, заступник голови партії “Єдиний Центр” Леся ОРОБЕЦЬ вважає, що видатки державного бюджету на освіту мають становити до 5% ВВП.

Про це УНІАН повідомила прес-служба партії.

«Влада відверто «не встигає» за вчителем у виконанні власної державницької місії. Вона заслуговує на ретельну перевірку виконання власних соціальних зобов’язань і розлоге домашнє завдання на літо», – заявила депутат, відкриваючи сьогодні у Києві громадську акцію "Флагмани освіти і науки України".

За словами політика, завдяки наполегливості вчителів шкільна освіта минулого року додала в якості, а освітня реформа набула нового імпульсу і надала старшокласникам не лише гарантії рівного доступу до вищої освіти, а й мотивацію до навчання. «Відтепер учитель має повне право викликати декого з міністрів та народних депутатів до символічної дошки і поставити їм низку незручних запитань: де закони, які розвивають галузь і забезпечують елементарні умови праці вчителів? Де відповідні розпорядження органів виконавчої влади?», – наголосила Л.ОРОБЕЦЬ.

«Владі рано чи пізно доведеться виконати «роботу над помилками» і визнати, що вчитель наразі працює у вакуумі, який мала б давно заповнити держава турботою про достойне житло, гідну заробітну плату і щонайменш як 80% пенсію», – зауважила народний депутат. На думку Л.ОРОБЕЦЬ, успішність такої роботи напряму залежить від ефективності співпраці між виконавчими та законодавчими владними структурами. «Ми просто зобов’язані істотно піднятися вище пропонованих урядом 1,7% ВВП «освітнього» бюджету хоча б до рівня забезпечення освітніх потреб в Ізраїлі, який становить трохи менше 5% ВВП цієї держави», – зазначила політик.