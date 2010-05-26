Процедуру перетину спільного кордону України та РФ спростять

Президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ доручили спростити процедуру перетину громадянами українсько-російського кордону.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні журналістам повідомив керівник Федеральної митної служби РФ Андрій БЕЛЬЯНІНОВ.

"Президенти наших країн поставили завдання максимально спростити перетин фізичним особам наших кордонів", - сказав А.БЕЛЬЯНІНОВ.

За його словами, спрощення процедури більшою мірою не пов'язане з митним оформленням.

А. БЕЛЬЯНІНОВ пояснив, що на кордоні, окрім митниці, працює достатня кількість інших відомств, які "не полегшують" перетин кордону.

"Поки на межі усі сім організацій залишилися, хоча закон про "єдине вікно" повинен був почати діяти з 1 січня 2007 року", - сказав він.

Він наголосив, що в цілому Федеральна митна служба РФ налагодила хороші відносини з Державною митною службою України.