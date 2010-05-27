У Києві введуть нові правила виклику "швидкої" та невідкладної допомоги

Депутати Київської міської ради прийняли за основу нові правила виклику громадянами бригад швидкої і невідкладної медичної допомоги, а також спеціалізованої психіатричної допомоги, дільничних лікарів-терапевтів, педіатрів і фахівців амбулаторно-поліклінічних закладів.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували сьогодні на засіданні Київради 105 з 111 присутнього в залі депутата.

Проект рішення представляла депутатам керівник постійної комісії Київради з питань медицини, заступник голови міськдержадміністрації Алла ШЛАПАК.

Вона наголосила, що правила виклику бригад швидкої і медичної допомоги затверджувалися у 1913 і 1947 роках, і робота цих служб заснована на цих правилах. На сьогодні, за словами А. ШЛАПАК, існує невідкладна потреба переглянути ці правила і привести їх у відповідність з новими нормативними актами і законодавством України зокрема, щодо єдиного підходу в наданні медичної допомоги.

А. ШЛАПАК повідомила, що в розроблених нових правилах враховані стандарти, які застосовують при наданні медичної допомоги в країнах Євросоюзу, Росії і Білорусі, які захищають права медичних працівників.

На зауваження представників фракції БЮТ за окремими пунктами цих правил, згідно з якими працівники служби медичної допомоги мають право не виїжджати на виклики, наприклад, за наявності лише підвищеної температури або при травмуванні людини, або ураженні струмом, А.ШЛАПАК роз'яснила, що йдеться лише про розмежування викликів між швидкою допомогою і невідкладною допомогою. Вона сказала, що в місті діє єдиний диспетчер за номером телефону 103, який приймає виклики і не відмовляє у виїзді лікарів, а лише скеровує виклик відповідній службі, враховуючи розмежування за видами медичної допомоги.

У свою чергу, депутати від Блоку Кличка наголосили, що підготовлений проект рішення був розданий депутатам лише сьогодні, і вони не встигли його вивчити.

Враховуючи це, депутати запропонували прийняти документ за основу, і упродовж найближчих тижнів пропрацювати його в комісіях, внести необхідні зауваження і пропозиції і прийняти в цілому на наступній сесії Київради 3 червня. Також депутати запропонували оприлюднити проект нових правил на сайті мерії, щоб кияни могли ознайомитися з ними. Київрада підтримала цю пропозицію.