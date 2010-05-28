Середня зарплата в Україні зменшилася

У квітні 2010 року середня заробітна плата по Україні скоротилася на 2 грн. порівняно з березнем і на 1 травня склала 2107 грн., з початку року - збільшилася на 191 грн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За інформацією Держкомстату, у Києві середня заробітна плата у квітні порівняно з березнем знизилася на 117 грн. - до 3 251 грн. (з початку року збільшилася на 282 грн.), у Київській області - збільшилася на 2 грн. - до 2 142 грн. (з початку року - на 235 грн.), у Донецькій області - збільшилася на 84 грн. - до 2 448 грн. (з початку року - на 365 грн.), у Дніпропетровській області - збільшилася на 96 грн. - до 2 322 грн. (з початку року - на 299 грн.).

Середньомісячна зарплата в Україні у січні-квітні складала 2 021 грн.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, середньомісячна заробітна плата за підсумками минулого року склала 1 906 грн. на одного штатного працівника.