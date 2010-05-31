В Україні на сьогодні близько 5 млн. безробітних

За даними Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва, в Україні на сьогодні близько 5 млн. громадян безробітні, ще 2,5 млн. числяться на мінімальній заробітній платі або працюють на півставки, одержуючи заробітну плату в конвертах.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держкомпідприємництва.

«Близько 120 тис. директорів офіційно виписують собі мінімальну заробітну плату, відповідно, бухгалтерам і працівникам – теж. Це тому, що практично неможливо знайти працівника менше, ніж на 1,5-2 тис. грн.», – стверджує голова комітету Михайло БРОДСЬКИЙ у своїй статті в тижневику «Дзеркало тижня» (№20 (800) 29 травня — 4 червня 2010). За його словами, заробітна плата бухгалтера не може бути нижчою 2-2,5 тис. грн., а директора – нижче 4 тис. грн.

М.БРОДСЬКИЙ вважає, що змінити ситуацію може введення індикативної заробітної плати для директорів, бухгалтерів і кваліфікованих працівників. Тоді директор не зможе одержувати менше п`яти мінімальних заробітних плат, бухгалтер – 3,5, працівник – 2. Сумарно ефект від реалізації цієї ідеї може складати близько 50 млрд. грн., упевнений він.

«При введенні індикативної заробітної плати не впроваджується жодний новий податок, просто захищається легальний бізнес, він стає більш конкурентоспроможним у боротьбі з нелегалами. Також у країні приблизно на третину зменшиться кількість субсидій, тому що підприємці-оптимізатори активно користуються цим інструментом соціального захисту», – зазначив М.БРОДСЬКИЙ.