Янукович схвалив гарантування відпустки під час карантину

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про внесення змін до статті 25 Закону України "Про відпустки".

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 11 травня.

Він передбачає, що один з батьків дитини до 7 років має гарантоване право отримати додаткову неоплачувану відпустку на час оголошення карантину на відповідній території.