31 травня близько 400 українців намагалися силоміць потрапити в Україну через кордон з Угорщиною.

Про це УНІАН повідомив консул Генерального консульства України в угорському місті Ніредьгазі Ален ПАНОВ.

За його словами, 31 травня близько 400 громадян України у контрольно-пропускному пункті «Загонь-Чоп» на угорсько-українському кордоні створили конфліктну ситуацію, намагаючись силоміць потрапити на українську територію.

Причиною цього конфлікту, за словами А. ПАНОВА, стало понад 15-годинне очікування у черзі для переходу кордону.

Щоб утихомирити українців, угорці викликали спецзагін і озброєну поліцію. Крім того, угорська сторона викликала на місце конфлікту представників Генерального консульства.

«Причина затримки була якраз не в угорській стороні, а в українській, яка не пропускала громадян. Відтак натовп з 400 громадян, які прямували на кількох десятках мікроавтобусах і автотранспорті до України, вимушений був зупинитися з угорського боку», – повідомив консул.

А.ПАНОВ також додав, що у понеділок зазвичай через угорсько-український кордон традиційно повертається багато заробітчан з Іспанії, Італії, Португалії, у четвер же навпаки – збільшується кількість українців, що їдуть до Європи.

За словами дипломата, до травня цього року проблем у згаданому пропускному пункті не викликало – черга рухалася доволі швидко. Перший прояв незадоволення стався два тижні тому, однак він був незначним. А от учора невдоволення українців зросло до крайньої точки.

При цьому консул повідомив, що шляхом переговорів йому вдалося стабілізувати ситуацію. «Я близько 40 хвилин заспокоював натовп, який був налаштований дуже войовниче. Люди заблокували прохід мікроавтобусами, штовхали автівки і галасували. Довелося стати між натовпом і переконати людей не нагнітати ситуацію», – розповів А.ПАНОВ. Він додав, що за деякий час ситуація стала керованою, робота пунктів пропуску налагодилася.

Водночас прес-секретар Чопської митниці Наталія ЛЯХ повідомила УНІАН, що митниця працює і працювала у звичайному режимі, огляд автомобілів здійснюється згідно з чинним законодавством.

Речник Чопського прикордонного загону Сергій БРОВКО також повідомив УНІАН, що затримок у роботі посту з боку прикордонного наряду не відбувалося, прикордонники працюють у звичайному режимі і лише допомагають митникам проводити огляди.

Однак за інформацією, яку УНІАН отримав із власних джерел на митниці, затримка на кордоні відбулася через те, що митники здійснюють поглиблений огляд автомобілів, оскільки почастішали спроби нелегального завезення до України з Європи продукції легкої промисловості.

Це підтверджують і офіційні дані Держмитслужби України. Зокрема, одну з таких спроб інспектори митного посту «Тиса» Чопської митниці припинили сьогодні під час здійснення митного контролю ручної поклажі пасажирів і мікроавтобуса «Mercedes Benz», який їхав з Італії на Буковину. У мікроавтобусі було виявлено 12 дорожніх сумок і картонну коробку, в яких був запакований дитячий одяг – 604 одиниці. За попередньою оцінкою, загальна вартість цих речей становить 360 тис. грн.

За даним фактом працівники Чопської митниці склали протокол про порушення митних правил, а одяг вилучили до рішення суду. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.

За даними Держмитслужби, протягом останнього тижня працівники Чопської митниці припинили ще декілька спроб нелегального ввезення до України одягу і взуття на суму понад 300 тисяч гривень.