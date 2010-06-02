Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підкреслює, що реформи не повинні відбуватися за рахунок зниження рівня життя громадян України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання Комітету з економічних реформ, яке сьогодні проходить в Адміністрації Президента.

"Я упевнений, що реформи, яких би зусиль вони не вимагали, не повинні відбуватися за рахунок громадян України. Хочу ще і ще раз повторити: надзадачею реформ і головною метою є кардинальне поліпшення життя громадян", - підкреслив В. ЯНУКОВИЧ.

Для цього, за його словами, слід формувати адресні інструменти соціального захисту соціально вразливих категорій населення.

Як також заявив В. ЯНУКОВИЧ, для цього необхідно реформувати систему ЖКГ, проводити пенсійну реформу, створювати гідні умови для працівників і працедавців, для малого і середнього бізнесу, для представників бюджетної сфери, учителів, лікарів, студентів, науковців, робітників, селян, військовослужбовців і працівників правоохоронних органів.

"Окремий напрям реформ - це підвищення якості державних соціальних послуг для громадян; підвищення якості і доступності медицини і освіти; удосконалення системи соціального забезпечення", - сказав Президент.

При цьому він підкреслив, що не менш важливою складовою реформ є розвиток регіонів.

"Недосконала владна організація і неефективність діяльності влади на місцевому рівні в Україні є традиційним гальмом для нашого розвитку", - також заявив глава держави.

Він уточнив, що буде побудована нова модель місцевої влади з урахуванням інтересів держави, регіонів, територіальних громад, місцевого бізнесу, підприємств і установ.