Передбачено мораторій на розширення видів соцпідтримки

Програма економічних реформ на 2010-2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» передбачає до кінця 2010 року ввести мораторій строком на 5 років на розширення списку діючих видів соціальної підтримки населення.

Відповідну програму сьогодні схвалив Комітет із економічних реформ при Президенті України.

Проведення реформи передбачено в три етапи: I - до кінця 2010 р., II - до кінця 2012 р. і III - до кінця 2014 р.

На першому етапі, окрім мораторію на розширення видів соцпідтримки населення, передбачаються зміни до законодавства щодо нормування споживання послуг при наданні соцпідтримки; розробка механізму соцмоніторингу та аудиту доходів претендентів на допомогу; аудит видів соцдопомоги і пільг.

На другому етапі реформи передбачається перейти до принципу адресності для всіх видів соцпідтримки, виняток – допомога при народженні дитини, інвалідам із дитинства та дітям-інвалідам, а також пільги особам, які мають виняткові заслуги перед Україною; забезпечити облік у системі надання й споживання теплової енергії, води для учасників програм житлових субсидій, встановити необхідне обладнання для обліку споживання транспортних послуг; інтегрувати житлові пільги в систему житлових субсидій; а також створити єдине соцагентство (на основі структур Міністерства праці та соціальної політики) з обслуговування осіб, які потребують соціальної підтримки.

На третьому етапі передбачається введення карток соціальної допомоги й моніторинг соцпрограм і аудиту програм соціальної підтримки населення.

Для посилення адресності всіх видів соцпідтримки необхідними є такі заходи: об`єднання всіх видів соцдопомоги в єдину програму соцзахисту (виняток – допомога при народженні дитини, інвалідам із дитинства і дітям-інвалідам), але з урахуванням доходів одержувачів допомоги; впровадження непрямих методів оцінювання доходів громадян, які претендують на отримання соціальної підтримки.

Програма передбачає, що результатом цих реформ буде зниження на 1/3 питомої ваги небідного населення серед одержувачів соцпідтримки; зниження показників використання природного газу на 15% до 2014 р.; зниження показників використання решти ресурсів мінімум на 3% щорічно до 2014 р.