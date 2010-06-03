У Києві суд заборонив акції протесту опозиції

Київський окружний адміністративний суд заборонив акцію протесту ВО «Свобода» «100 днів ганьби і зрад» та інші акцій опозиції, заплановані на 3 червня перед Палацом “Україна” у Києві, присвячені 100 дням президентства Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО. “Свобода”, відповідне рішення суд прийняв учора, 2 червня.

Суд мотивував своє рішення «інтересами національної безпеки» та послався на те, «що організатори акції звернулися із заявкою про проведення напередодні, 2 червня, що унеможливило належну організацію проведення цих акцій», зазначається у повідомленні.

Представник ВО «Свобода» у суді заступник керівника юридичного департаменту ВО «Свобода» Олег БОНДАРЧУК заявив, що «своїм рішенням суд обмежив конституційні права на мирні зібрання, передбачені ст. 39 Конституції України.

Суд безпідставно задовольнив позовні вимоги КМДА, посилаючись на те, що у Київської міської держадміністрації було недостатньо часу для забезпечення супроводу акцій, зазначили у ВО “Свобода”, додавши, що, водночас, у рішенні Конституційного Суду з цього приводу чітко вказано, що повідомлення про проведення акції має бути подане у прийнятні строки, що передують даті їх проведення, але не повинні обмежувати конституційні права громадян на мирні зібрання і мають служити його гарантією.

Як заявили у ВО “Свобода”, рішення про заборону мирних зібрань створює небезпечний прецедент обмеження громадянських прав і порушення Конституції України.

“Крім того, Конституцією України передбачено, що єдиним джерелом влади є народ України. Зазіхання на права народу є фактично узурпацією влади. Це рішення суду та інші обмеження конституційних прав громадян, тиск на ЗМІ, міліцейське свавілля є красномовним підсумком перших 100 днів нової влади. 100 днів ганьби і зрад», - підкреслили у Всеукраїнському об’єднанні «Свобода».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 червня, о 16.00 в Національному палаці мистецтв «Україна» відбудеться зібрання з нагоди виголошення Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ послання до українського народу.