Янукович підписав зміни до Кодексу законів про працю

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо порядку реєстрації трудового договору)".

Про це повідомляє офіційний сайт Президента.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 18 травня.

Він вносить зміни в порядок реєстрації трудових договорів між фізичними особами і працівниками.

Законом передбачено, що у разі укладення трудового договору між працівником і фізичною особою фізична особа або за нотаріальним дорученням уповноважена ним особа повинна в тижневий термін з моменту фактичного допущення працівника до роботи зареєструвати укладений у письмовій формі трудовий договір в державній службі зайнятості за місцем свого проживання в порядку, визначеному Міністерством праці і соціальної політики України.