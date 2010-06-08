Болгарія спростила процедуру отримання віз для українців

Болгарія спростила процедуру отримання віз для громадян України. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України з посиланням на інформацію Посольства України в Республіці Болгарія.

Згідно з повідомленням, Міністерство закордонних справ Республіки Болгарія прийняло рішення про спрощення процедур, пов`язаних з оформленням і видачею болгарських віз для громадян України, Росії, Білорусі та Молдови з метою збільшення туристичного потоку з цих країн на період літнього сезону (червень-вересень ц.р.).

Зокрема, консульські установи Болгарії на території України вживатимуть усі можливі заходи, спрямовані на оперативність обробки візових документів заявників, насамперед організованих груп туристів, робота з документами триватиме не більше 10 календарних днів (зазвичай процедура займала від 10 до 30 днів).