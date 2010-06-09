Підвищення пенсійного віку стосуватиметься лише осіб до 35 років

Міністр праці і соціальної політики України Василь НАДРАГА заявляє, що підвищення пенсійного віку стосуватиметься лише осіб у віці до 35 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В. НАДРАГА заявив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

"Підвищення пенсійного віку стосуватиметься виключно тих, кому буде менше 35 років. Усім, кому буде більше, пенсійний вік залишатиметься на цьому рівні", - сказав В. НАДРАГА.

Міністр зазначив, що підвищення пенсійного віку відбуватиметься тільки за умови введення другої системи пенсійного забезпечення через накопичувальні фонди. "Для того, щоб людина отримала віддачу від другого накопичувального рівня, вона повинна відпрацювати певний термін. Ось цей термін, за розрахунками фахівців, і є 30 років", - пояснив він.

За словами В. НАДРАГИ, впровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення фінансуватиметься з державного бюджету. "Планується збільшення (пенсійного віку - УНІАН) до 65 років для тих, хто увійде до другої накопичувальної системи. Йдеться про те, що вводитиметься накопичувальна система пенсійного забезпечення, а вона впроваджуватиметься після того, як держава введе визначені, у тому числі і бюджетні, витрати у своїй програмі дій", - додав міністр.

В.НАДРАГА унеможливив збільшення пенсійного віку у 2010 році. "Щонайменше, Бюджетний кодекс 2010 року вже цю тему відпрацював, тому це може бути або на 2011, або на 2012 рік", - сказав він.

Міністр повідомив, що уряд розглядає можливість збільшення пенсійного віку для жінок упродовж 10-15 років. "Ніяких змін за принципом "сьогодні прийняли рішення, а з понеділка додали усім п'ять років" не буде. Тобто, це буде поступова зміна. Можливо, це буде з 1 січня 2012 року. Тоді це стосуватиметься тих людей, яким на 1 січня 2012 року буде менше 35 років", - підкреслив В. НАДРАГА.

Водночас, за його словами, точні терміни проведення пенсійної реформи будуть визначені "дорожньою картою" соціальних реформ, яку планують розробити у процесі ініційованої Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ програми соціально-економічних реформ.