Представники громадськості розпочали голодування під ВР

Представники громадськості почали голодування під будівлею Верховної Ради України з метою не допустити прийняття в другому читанні проекту закону "Про порядок організації і проведення мирних заходів".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам один з учасників акції, письменник Сергій ПАНТЮК.

Окрім нього, в голодуванні беруть участь молодий політолог, студент Києво-могилянської академії Іван КОЛОМІЄЦЬ і громадський діяч Олег АХТИРСЬКИЙ. Голодування проходить під гаслом "Я голодую за здорову альтернативу".

"Ми налаштовані на дуже тривалий період. Тому що ми знаємо, що 17 числа цей законопроект розглядатимуть. Ми б дуже хотіли, щоб його провалили. Особисто я за себе скажу, що я голодуватиму до тих пір, поки, як то кажуть, не відвезуть", - сказав С. ПАНТЮК.

"Якщо в суспільстві дозволяється ухвалювати закони про обмеження прав громадян, це суспільство хворе. Тому ми повинні розуміти, що це в якійсь мірі є акцією з привертання уваги, тому що наш народ, як правило, не знає, що відбувається у цій будівлі (у Верховній Раді - УНІАН), він просто давно вже втратив до цього інтерес. І одного прекрасного ранку він прокинеться, а ходитимуть озброєні до зубів поліцейські і кричати "більше трьох не збиратися", і крок управо крок уліво - карається розстрілом", - сказав С. ПАНТЮК.

Він повідомив, що акція включатиме не лише голодування. Зокрема, мета учасників акції - проводити всеукраїнські тренінги, на яких розповідатимуть про самоврядування, "як збиратися по двоє, по троє і більше і відстоювати свої права". Також вони звертатимуться до іноземних посольств і європейські представництва для того, щоб не допустити обмеження прав і свобод в Україні.

При цьому С. ПАНТЮК сказав, що акція є суто громадською, і він проти того, щоб в акції брали участь представники політичних партій.

"Ми вимушені так робити, оскільки досвід показує, що декілька акцій було заборонено судом, тому ми спеціально нікому про неї не говорили і широко не оприлюднили, тому що ми передбачали, що буде "витік", і вони встигнуть судом заборонити", - розповів С. ПАНТЮК.

Також він закликав тих, хто проти ухвалення цього закону, приєднуватися до акції. Крім того, учасники акції мають намір поставити біля будівлі парламенту свої намети.

Як повідомляв УНІАН, громадські організації вимагають від Верховної Ради України не підтримувати у другому читанні проект закону "Про порядок організації і проведення мирних заходів". Окрім того, 14 червня, коли проходитиме засідання Погоджувальної ради ВР, представники громадських організацій, які виступають проти цього законопроекту, проводитимуть акції протесту з вимогою від Верховної Ради не розглядати його.

Як зазначав член Громадської ради при МВС України з питань забезпечення прав людини Володимир ЧЕМЕРИС, у законопроекті, підготовленому до першого читання в парламенті, не були визначені конкретні терміни для представлення заявки на проведення мітингів, а в нинішньому тексті законопроекту такий термін складає 4 дні. На думку В. ЧЕМЕРИСА, це дуже багато часу, треба реагувати набагато швидше.

В. ЧЕМЕРИС також сказав, що законопроект значно ускладнює процедуру надання заявки на проведення мітингів, тобто людина, яка подає заявку на проведення мирних зборів, повинна довести, що вона є громадянином України.