Італія підвищила пенсійний вік для жінок

Рада міністрів Італії вирішила підвищити пенсійний вік для жінок, що працюють в державному секторі економіки, до 65 років на вимогу Європейської комісії, повідомляє агентство ANSA. Нововведення почнуть реалізовувати з 1 січня 2012 року.

Тепер, за даними видання, міністри країни зрівняли пенсійний вік чоловіків і жінок.

Як стверджує міністр праці і соціальної політики Мауріціо Сак коні, цей необхідний дієвий захід матиме "мінімальний негативний вплив на населення" і стосуватиметься лише 25 тис. жінок, передає ПРАЙМ-ТАСС.

Міністр у справах державної адміністрації і інноваціям Ренато Брунетта, повідомив, що підвищення пенсійного віку не робилять з метою економії коштів, оскільки лише у 2013 г дозволить заощадити 550 млн євро. Водночас, за підрахунком незалежних агентств, затримка жінок на держслужбі на 4 роки принесе бюджету понад 1,6 млрд євро до 2018 р.

Міністр з питань рівних можливостей Мара Карфанья, зі свого боку, обіцяла, що підвищення пенсійного віку для жінок уряд "компенсує" розвитком соціальних програм для сімей і соціальних "служб" для працюючих жінок.

В Італії давно піднімають питання про необхідність підвищення пенсійного віку, який зараз один з найнижчих у Європі. Підвищення пенсійного віку - один із заходів у цілій серії кроків уряду з економії бюджетних коштів в умовах кризи.