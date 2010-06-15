ООН виділила Грузії 188,5 млн. доларів

У Тбілісі підписана програма співпраці на 2011-2015 роки «План ООН щодо сприяння розвитку» між Грузією і ООН. Документ підписали прем`єр-міністр Грузії Ніка ГІЛАУРІ і постійний координатор ООН Джеймі МАКГОЛДРІК, передає ІТАР-ТАСС.

Н.ГІАЛУРІ повідомив журналістам, що «в наступні п`ять років у рамках цієї програми ООН виділить Грузії 188,5 млн. дол.». За його словами, документ «визначає ті основні стратегічні напрямки співпраці, за якими Грузія і ООН працюватимуть протягом подальших 5 років».

У підписаному документі наголошується, що «ООН ставить за мету внести вклад у будівництво кращого майбутнього народу Грузії». ООН діятиме в напрямку «вирішення питань доступності охорони здоров`я, освіти і необхідного соціального обслуговування; сприяння незалежним, справедливим і демократичним системам і процесам правління, скороченню ризику катастроф і поліпшенню заходів охорони довкілля». «Діяльність ООН і надалі буде орієнтована на допомогу соціально незахищеним групам населення, особам з обмеженими здібностями, а також вимушено переміщеним особам та біженцям», - йдеться в документі.