В Україні на 10 робочих місць претендують 54 особи (на 1 січня п.р. – 83 особи).

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, при цьому кількість українців, які перебувають на обліку у Державній службі зайнятості, з початку 2010 року скоротилася на 20% – до 434,7 тис. осіб (на 1 січня 2010 року – 545,6 тис. осіб, на 1 січня 2009 року – 930 тис. осіб).

На 1 червня 2010 року потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад становила 80,2 тис. осіб (на 1 січня 2010 року – 65,4 тис. осіб). Зокрема, у травні потреба підприємств у працівниках збільшилася на 3,6 тис. осіб.