В Україні кількість зареєстрованих безробітних скоротилася на 8%

В Україні кількість зареєстрованих безробітних станом на 1 червня поточного року становила 419,4 тис. осіб, що на 8%, або на 35,6 тис. осіб, менше, ніж на 1 травня (455 тис. осіб).

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, з початку року рівень зареєстрованого безробіття в Україні скоротився на 20%.

За даними Держкомстату, рівень зареєстрованого безробіття у цілому по Україні на 1 червня 2010 року становив 1,5% кількості населення працездатного віку, що на 0,1% менше, ніж на 1 травня п.р., і на 0,4% менше, ніж на 1 січня 2010 року.

Кількість безробітних, які на 1 червня п.р. одержували допомогу з безробіття, скоротилося майже на 7%, порівняно з аналогічним показником на 1 травня п.р., і становило 307,8 тис. осіб.

Середня сума допомоги з безробіття з початку року збільшилася на 1,47 грн. – до 663,76 грн.